Simone Bolelli e Andrea Vavassori festeggiano la quinta finale stagionale. Nella semifinale del China Open, Atp 500 di scena sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center di Pechino (con montepremi di 3.720.165 dollari), gli azzurri hanno sconfitto 7-6(1) 6-2 l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic.

Nell’ultimo atto affronteranno una coppia tra Harri Heliovaara/Henry Patten (finlandese il primo e britannico il secondo, settimi nella Race di doppio) e Jamie Murray/John Peers (inglese e australiano).

I RAGAZZI IN FINALE! 🤩 Grande partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che raggiungono la finale a Pechino! 🙌🎾🇮🇹#Tennis #Bolelli #Vavassori #ChinaOpen pic.twitter.com/dWjsuoNBr1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 1, 2024

I risultati raggiunti nel 2024

La coppia ha vinto due titoli nel 2024, a Buenos Aires e Halle, e giocato altre due finali, entrambe in tornei dello Slam all’Australian Open e al Roland Garros. Per Bolelli e Vavassori, il torneo di Pechino è un’occasione per aumentare le chances di qualificarsi per le Nitto Atp Finals. Gli azzurri sono infatti saliti al terzo posto nella Live Race, scavalcando Max Purcell e Jordan Thompson, che non giocano questa settimana, fermi a 4.895 punti. Vincendo il titolo il 38enne di Bologna e il 29enne di Torino possono arrivare a 5.360, rendendo più solida la loro posizione nella classifica basata sui soli risultati stagionali delle coppie di doppio, alle spalle degli unici team già sicuri di un posto, Marcelo Arevalo/Mate Pavic e Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

