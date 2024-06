Hanno battuto i tedeschi Krawietz e Puetz con un doppio 7-6

Impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno vinto il titolo di doppio all’Atp 500 di Halle, in Germania. Nella finale giocata questa mattina i due azzurri, numero 1 del seeding e della Race to Turin, hanno battuto i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, seconde teste di serie del torneo e sesti nella Race, con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (5).

Per Bolelli e Vavassori è la prima vittoria come coppia in un torneo Atp 500, la seconda stagionale dopo quella di Buenos Aires. Un ottimo viatico in vista del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale, dove proveranno a raggiungere la loro terza finale dell’anno in un major dopo quelle perse agli Australian Open e al Roland Garros. Con la speranza di un esito diverso.

