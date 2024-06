La presidente del gruppo Valérie Hayer in conferenza stampa al Parlamento europeo: "Priorità coalizione centrale centrista ed europeista"

La presidente del gruppo Renew Europe, Valérie Hayer, ha parlato in conferenza stampa al Parlamento europeo, ribadendo che non ci sarà nessun alleanza con i gruppi politici di destra: “Continueremo a lottare contro il progetto dell’estrema destra che vuole distruggere l’Europa dall’interno e noi continueremo a preservare il cordone sanitario e a questo proposito ho già avuto modo di esprimere che non sono ci saranno accordi con Ecr, il gruppo di Giorgia Meloni, del Pis polacco e di Reconquête. Sarà mia priorità come presidente del gruppo costruire una coalizione centrale centrista ed europeista attorno al nostro gruppo politico”.

Renew, Hayer: “Dispiace per sconfitta Stati Uniti Europa e Azione”

“Mi dispiace che non abbiamo riavuto gli italiani nel gruppo. I diversi candidati e i diversi partiti rappresentati hanno fatto una scelta che ho rispettato come presidente del gruppo perché queste sono decisioni nazionali che dipendono dai partiti coinvolti”, ha aggiunto Valérie Hayer.”La morale è che uniti siamo più forti e la sfida è creare le condizioni affinché nel prossimo mandato gli italiani tornino in forza al Parlamento europeo”, ha concluso.

