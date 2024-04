Il prelato non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato

Il vescovo Mar Mari Emmanuel è stato accoltellato insieme ad alcuni fedeli durante la messa nella chiesa di Christ The Good Shepherd a Wakeley, nella zona sudoccidentale di Sydney, in Australia. L’attacco è avvenuto poco dopo le 19 ora locale (le 11 italiane). Un uomo si è avvicinato all’altare e ha colpito con un coltello più volte il vescovo alla testa. Ci sono feriti anche tra i fedeli, anche se non gravi. La polizia ha precisato che un’inchiesta è ora in corso, mentre la comunità locale è stata invitata a evitare la zona. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia. Il vescovo Mar Mari Emmanuel è il leader di una setta ultra conservatrice di fede assiro-ortodossa che ha assunto un ruolo di rilievo nel movimento Christian Lives Matter e ha attirato i cristiani più intransigenti per i suoi sermoni anti-LGBTQ e lo scetticismo sulla pandemia di Covid-19.

