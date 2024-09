Durante le perquisizioni sono stati trovati archi e frecce, un drone e volantini dell'Isis

La polizia indonesiana ha arrestato sette persone che avrebbero pianificato un attentato a Papa Francesco durante il viaggio del Pontefice in Asia e Oceania. La squadra antiterrorismo della polizia nazionale indonesiana Detachment-88, ha riferito che le sette persone sono stata arrestate tra il 2 e il 3 settembre, a Giacarta, nelle città periferiche di Bogor e Bekasi, nella provincia di Sumatra occidentale e nella provincia delle isole Bangka Belitung, riferiscono i media locali. Il portavoce di Detachment-88, Aswin Siregar, ha dichiarato che le indagini sono ancora in corso e non è ancora stato stabilito se i sette arrestati si conoscano o siano membri della stessa cellula terroristica.

Nelle perquisizioni condotte nella casa di uno dei militanti che avrebbero pianificato un attacco a Papa Francesco, in visita a Giacarta dal 3 al 6 settembre, sono stati trovati archi e frecce, un drone e volantini dell’Isis. Secondo quanto riferisce il media di Singapore, The Straits Times, alcuni degli arrestati avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico.

