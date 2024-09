Milano, 21 set. (LaPresse) – Nel nuovo singolo ‘Allucinazione collettiva’ Fedez accantona il dissing con Tony Effe e si concentra sulla ex moglie Chiara Ferragni. Il brano del rapper rievoca i momenti difficili attraversati negli ultimi mesi dalla coppia e la crisi sfociata nella separazione. ‘Ed io mi chiedo ancora se c’è un lieto fine a una favola infelice e storta’, canta Fedez nel singolo. Il rapper lancia attacchi all’ex moglie ma fa anche autocritica: ‘Penso al tuo volto e non ti riconosco’, ‘Se fossi stato un altro me, tu un’altra te forse sarebbe tutta un’altra storia’. E ancora: ‘Vorrei cancellare tutta questa merda, guardarmi allo specchio tirarmi una sberla, e anche io di cazzate ne ho fatte un po’ troppe’. Non mancano i passaggi sui momenti di buio attraversati dal rapper, tra cui un tentativo di suicidio e i problemi di salute: ‘Ho preso le gocce e no pezzi di vetro perché sapevo che non volevi che si sporcasse il tappeto’, ‘Sento un corpo che sanguina forse è a un passo dagli inferi’. Rivolgendosi a Chiara, Fedez insiste sulla sincerità dei suoi sentimenti: ‘Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più’, ‘Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato’, ‘Tu sei la distrazione di massa più bella che io abbia mai visto’. Ferragni ha già replicato al singolo: l’influencer aveva ‘avvertito’, nelle ore precedenti, che in serata non sarebbe uscito “l’ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata