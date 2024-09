Il museo di Madame Tussauds l'ha data al Duke of Sussex di Peckham

Continua a girovagare la statua di cera del Principe Harry: il museo di Madame Tussauds di Londra ha infatti deciso di darla in prestito, in occasione del 40° compleanno del secondogenito di Re Carlo, al Duke of Sussex di Peckham, un pub di quartiere che porta come nome proprio il titolo nobiliare del principe. Si tratta del terzo spostamento per la statua di Harry in pochi anni: nel 2021 c’era stato lo sfratto dalle “stanze reali” del celebre museo in seguito alle sue dimissioni, insieme alla moglie Meghan, come membri senior della royal family, poi nel 2023, a pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo, la statua di Harry era tornata tra i membri della famiglia reale. Ora è finita in uno dei quartieri più cool della capitale britannica, con a fianco la moglie, a brindare a colpi di pinte per i suoi 40 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata