La presidente del Consiglio: "Fondo da 100 milioni di euro dedicato al comparto"

Il settore agroalimentare è al centro dell’azione del governo e di Giorgia Meloni. Ad annunciarlo è stata la stessa presidente del Consiglio. “Vogliamo guardare a questo comparto come sistema di tutela e crescita. Il Made in Italy agroalimentare è un asset strategico della nostra economia e un elemento distintivo del nostro saper fare a livello internazionale”, ha detto la premier nel videomessaggio inviato in occasione dell’assemblea di Confagricoltura. “Il governo ha istituito un fondo da 100 milioni di euro dedicato alla sovranità alimentare e al rafforzamento della filiera”, ha aggiunto Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata