La premier italiana è a Bruxelles per il Consiglio europeo

La premier Giorgia Meloni è arrivata al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles e ha immediatamente commentato lo scandalo che ha travolto l’Ue. “Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione. La reazione deve essere ferma, decisa. Si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti ne va della credibilità dell’Unione, ne va della credibilità delle nostre nazioni”, ha detto la presidente del Consiglio sul Qatargate.

“Noi chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo perché davvero i contorni sono abbastanza devastanti”, ha aggiunto Meloni.

Meloni sul tema energia: “Mi aspetto passi avanti”

Sulla questione energetica “mi aspetto che si faccia un passo avanti” ha detto Meloni. “Credo che la questione energetica sia estremamente rilevante. Questo è un Consiglio europeo in cui noi siamo chiamati a confermare il nostro sostegno sulla vicenda della guerra di aggressione contro l’Ucraina, ma questo significa anche essere in grado di dare risposte efficaci al domino di conseguenze che questo comporta. Credo che questo Consiglio europeo abbia le carte in regola per fare dei passi avanti”, ha detto ancora. “Chiaramente l’Italia porta la sua posizione, contribuirà al dibattito, cercherà soluzioni comuni che siano efficaci”, ha aggiunto.

