Calano contagi e vittime nelle ultime 24 ore, in salita il tasso di positività al 15,1%

Diminuiscono i casi e decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 53.253 i nuovi contagi da Covid secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 63.992 di ieri. Si abbassa anche il numero delle vittime: 90 contro le 112 di ieri. I tamponi processati sono 352.265 per un tasso di positività in salita al 15,1%. Peggiora lievemente anche la situazione delle ospedalizzazioni con le terapie intensive che registrano un incremento di tre nuovi pazienti nel saldo tra ingressi e uscite per un totale di 465 persone ricoverate in rianimazione. Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, il bollettino odierno parla di un aumento di 15 unità.

