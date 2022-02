Così il deputato del Carroccio dopo il consiglio federale della Lega

“Un confronto di parecchie ore come succede in tutti i partiti strutturati sulla situazione politica, sul futuro e anche sulle proposte da fare al Governo. Una Lega in salute e forte, oggi tutti hanno confermato la massima fiducia in Matteo Salvini”. Lo ha detto Edoardo Rixi all’uscita del consiglio federale della Lega. “Gli alleati saranno quelli che ci staranno con noi per creare un progetto alternativo al centro sinistra. Con o senza fratelli d’Italia? Dipende da loro, non da noi. Nessuno è indispensabile. Il tema vero è che bisogna creare un progetto che sia alternativo, tra un anno ci saranno le lezioni e sarà un momento in cui il paese avrà bisogno di risposte e bisognerà darle”. Ha concluso il senatore ligure.

