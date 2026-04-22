Pavia, inneggiava alla Shoah e al genocidio ebraico: arrestato 19enne

(LaPresse) È stato arrestato con l’accusa di essere responsabile della promozione e direzione di un sodalizio mirato sulla propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, e per aver svolto, in concorso con altri, attività di propaganda di contenuti dello stesso tenore, fondati anche sulla minimizzazione della Shoah e sull’apologia del genocidio del popolo ebraico. Questa mattina la Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato, ha arrestato un 19enne italiano, residente a Pavia che è stato posto ai domiciliari. L’attività scaturisce all’esito di un’articolata indagine condotta dalla Sezione Antiterrorismo della Digos di Milano insieme con quella di Pavia, in stretta sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto del terrorismo e dell’estremismo interno, e trae origine dalla costante attività di web-monitoring svolta nei confronti degli ambienti dell’estrema destra suprematista e neonazista, che ha consentito di individuare un gruppo attivo sulle piattaforme social, costituito e gestito dal 19enne e facilmente accessibile da chiunque, denominato ‘Chat Terza Posizione’, esplicito richiamo alla nota omonima formazione eversiva degli Anni ’70.