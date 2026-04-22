Dl sicurezza, Siracusano: "Ragionamento su coperture, c'è impegno governo"

(LaPresse) “Tempi dl sicurezza? Si presume la chiusura, con il voto finale, non prima di venerdì mattina, a meno che non si riesca a trovare un accordo differente con le opposizioni. Io ci proverò come già fatto ieri. Per quanto riguarda il decreto correttivo sarà assicurata la contemporaneità con la correzione che ho presentato ieri in capigruppo in merito all’ampliamento della platea dei destinatari del contributo per chi favorisce e assiste i migranti per il rimpatrio volontario. Soprattutto, una modifica tecnica che ci era stata richiesta e, quindi, abbiamo recepito le istanze sia del CNF (Consiglio Nazionale Forense, ndr) che quelle discendenti dalle interlocuzioni importanti che sono avvenute. Il contributo sarà erogato a prescindere dall’esito della mediazione, indipendentemente dal fatto che il migrante rimanga o parta. I due testi arriveranno al Quirinale contemporaneamente”. Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il parlamento, uscendo da palazzo Chigi dove poco prima si era tenuto un consiglio dei ministri. “Bisogna ragionare su coperture diverse rispetto alla stesura iniziale. Non potremo mai emanare una misura non coperta, questo il governo lo assicura”, chiarisce quindi la sottosegretaria, che poi spiega come “abbiamo fatto grandi sacrifici. La manovra garantiva stabilità al governo, poi ovviamente le contingenze e tutto quello che sta accadendo nel contesto internazionale comporta ulteriori sacrifici”. “Siamo sul pezzo – assicura Siracusano – e interverremo per garantire stabilità a questo paese, perché la stabilità è un grande valore”, conclude