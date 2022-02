La nota di via Bellerio: "No a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto, no a nuove restrizioni"

Il Consiglio Federale della Lega ha dato “piena fiducia e mandato al Segretario Matteo Salvini di lavorare per creare, allargare e potenziare un’alleanza alternativa alla sinistra”. Lo comunica una nota del partito. La riunione è ancora in corso a Milano, in via Bellerio. Il Consiglio Federale della Lega, riunitosi a Milano in via Bellerio, “ha approvato all’unanimità alcuni obiettivi per i prossimi mesi individuati dal segretario Matteo Salvini e su cui impegna tutto il partito a cominciare da ministri, governatori, parlamentari, sindaci e amministratori locali”. Nello specifico, spiega una nota del partito quando la riunione è ancora in corso, “no a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto; no a nuove restrizioni e – in tema di Dad a scuola – nessuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non vaccinati; sì a un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese col pagamento delle bollette di luce e gas; sì a un impegno più concreto per la difesa dei confini e la lotta all’immigrazione clandestina”. “Segretari cittadini, provinciali e regionali della Lega saranno già da domani al lavoro per raccogliere nuove adesioni ed avere entro febbraio più iscritti dell’intero 2021”, conclude la nota.

Salvini prima dell’inizio del Consiglio

“La Lega è compatta” e “il centrodestra si ricostruisce, non c’è problema”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando in Bellerio per il Consiglio federale del partito. “Io lavoro per unire e andare oltre”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata