Si entra solamente con il green pass

(LaPresse) I danesi tornano al Tivoli Gardens, a Copenaghen, grazie al Green pass. Il parco divertimenti, in occasione delle feste natalizie, è stato addobbato con 1.000 abeti, 3,5 chilometri di ghirlande e 70.000 palline di Natale. Lo scorso anno, in piena pandemia, il parco è stato costretto a chiudere a sole due settimane dall’inizio del periodo natalizio. Tutti i visitatori di età pari o superiore a 15 anni devono mostrare il pass per accedere.

