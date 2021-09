In attesa dell'arrivo dell'ex premier è andato in scena anche uno scontro verbale fra pro e contro Conte

(LaPresse) “Conte traditore, Torino non ti vuole”: con queste parole, scritte anche su un grande striscione, alcuni no Green pass hanno accolto Giuseppe Conte, presidente del M5S, nel capoluogo piemontese. In attesa dell’arrivo dell’ex premier è andato in scena anche uno scontro verbale fra pro e contro Conte. Alla guida della protesta Marco Liccione, uno dei più attivi no Green pass di Torino, mentre alcuni urlano al loro indirizzo: “Non ci rappresentate” e inneggiano invece al leader M5S.

