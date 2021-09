Il leader pentastellato: "Il progetto è concreto e forte di un'esperienza importante"

(LaPresse) – “Con il Pd coltiviamo un dialogo continuo. In alcune realtà territoriali non è stato possibile, come a Torino. Mi dispiace non ci sia stata possibilità di creare progetto comune con obiettivi condivisi per questa città. C’è stato un irrigidimento del Pd locale, ne prendiamo atto, ma il progetto che noi presentiamo per Torino è concreto, solido, forte di un’esperienza importante. Il M5S ha tutte le carte in regole per presentare questa proposta per un nuovo mandato targato 5 stelle per Torino e credo sia una proposta competitiva”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte al mercato di corso Cincinnato di Torino per sostenere la campagna elettorale della candidata sindaca Valentina Sganga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata