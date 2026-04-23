Usa, vasto incendio boschivo divampa nella contea di Clinch in Georgia

(LaPresse) Gli incendi boschivi che stanno devastando il sud-est degli Stati Uniti hanno costretto le persone a fuggire, dopo aver distrutto quasi 50 abitazioni in Georgia e causato la chiusura di alcune scuole, mentre la siccità e i venti alimentano le fiamme. Alcuni dei roghi più estesi si sono verificati vicino alla costa della Georgia, mentre altri sono divampati nel nord della Florida. Un vasto incendio divampato nella contea di Clinch ha reso necessarie le evacuazioni. Il rogo nella contea di Brantley, che si sta propagando rapidamente, minaccia circa 1.000 abitazioni dopo averne distrutte quasi 50 in un solo giorno. Non è ancora chiaro come siano divampati gli incendi boschivi, ma la metà meridionale della Georgia è pericolosamente secca e le condizioni hanno spinto la commissione forestale dello Stato a emanare un divieto di accendere fuochi per la prima volta nella sua storia. I due incendi boschivi più estesi della Georgia hanno bruciato complessivamente più di 31 miglia quadrate (80 chilometri quadrati), e nello Stato sono stati segnalati almeno altri quattro incendi di minore entità.