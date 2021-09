Nella notte una scossa di magnitudo 7 vicino ad Acapulco

(LaPresse) Un intero quartiere a Città del Messico è andato in blackout dopo la scossa di magnitudo 7 che ha colpito il Messico nella notte. Il video condiviso con l’Associated Press mostra il momento in cui la zona rimane completamente al buio e in cui saltano le linee elettriche dopo un’esplosione.

