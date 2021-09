L'epicentro a 17 chilometri a nord-est di Acapulco

Un potente terremoto ha colpito il Messico meridiconale, vicino alla località turistica di Acapulco, nel Pacifico, facendo oscillare anche gli edifici a Città del Messico, a oltre 320 chilometri di distanza. L’U.S. Geological Survey afferma che il terremoto ha avuto una magnitudo preliminare di 7, con epicentro a 17 chilometri a nord-est di Acapulco. Il sindaco di Acapulco fa sapere che non ci sono problemi seri in città, anche se sono arrivate segnalazioni di fughe di gas e muri caduti. A Città del Messico la terra ha tremato per quasi un minuto in alcune parti della capitale, ma il sisma è stato meno evidente rispetto ad altre parti. Alcune persone sono state evacuate, ma nel giro di poco tempo sono tornate nelle proprie case in una notte di pioggia.

Il governatore dello Stato meridionale di Guerrero, Héctor Astudillo, invece, ha riferito che una persona è morta per la caduta di un palo della luce nel Comune di Coyuca de Benítez. Lo riporta l’agenzia Efe. “Sono appena stato informato che a Coyuca de Benítez una persona è deceduta, perché un palo le è caduto addosso”, ha riferito Astudillo all’emittente Milenio TV.

