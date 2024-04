Milano, 23 apr. (LaPresse) – Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majid Al-Ansari, ha detto in conferenza stampa che finché continueranno gli sforzi di negoziare tra Israele e Hamas, non vi sarà alcun motivo perché i leader del gruppo palestinese lascino Doha. “Dobbiamo rivalutare gli sforzi di mediazione a questo punto”, ha affermato, come riporta Ynet, “siamo delusi dagli attacchi agli sforzi di mediazione, soprattutto ai nostri. I ministri del governo Netanyahu hanno rilasciato dichiarazioni negative sul ruolo del Qatar”. “Il coordinamento tra noi e la Turchia per quanto riguarda gli sforzi di mediazione continuano”, ha aggiunto, “la Turchia è uno dei paesi più importanti che sostengono la mediazione del Qatar”.

