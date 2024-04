Milano, 23 apr. (LaPresse) – Hamas ha informato le persone coinvolte nei negoziati con Israele per un accordo sugli ostaggi che non accetterà un mediatore diverso dal Qatar. Lo riferisce l’emittente televisiva libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, che cita una importante fonte palestinese. Secondo la stessa fonte, gli Stati Uniti hanno chiesto alla Turchia di partecipare agli sforzi di mediazione e di fare pressione su Hamas affinché sia flessibile nelle sue richieste. L’organizzazione palestinese ha accolto con favore il coinvolgimento di Ankara chiarendo però che non sarebbe stata un’alternativa al ruolo del Qatar. La fonte palestinese ha aggiunto anche che Israele e gli Stati Uniti hanno chiesto al Qatar di fare pressione su Hamas affinché accetti un accordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata