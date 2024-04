New York (Usa), 18 apr. (LaPresse/AP) – Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione che avrebbe aperto la strada alla piena adesione alle Nazioni Unite di uno Stato di Palestina. Il voto del Consiglio di Sicurezza, composto da 15 membri, è stato di 12 favorevoli, gli Stati Uniti contrari e due astenuti. La risoluzione avrebbe raccomandato che l’Assemblea Generale composta da 193 membri, dove non ci sono veti, approvasse che la Palestina diventasse il 194° membro delle Nazioni Unite. Circa 140 paesi hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina, quindi la sua ammissione sarebbe stata approvata. Prima del voto, il vice portavoce del Dipartimento di Stato americano Vedant Patel aveva affermato che gli Stati Uniti “sono stati molto chiari e coerenti sul fatto che azioni premature a New York, anche con le migliori intenzioni, non consentiranno al popolo palestinese di ottenere la statualità”. Questo è il secondo tentativo della Palestina di ottenere una piena adesione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata