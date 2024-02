Un estratto dell'intervista di LaPresse alla premier Kaja Kallas

“Il lavoro del presidente del Consiglio europeo è quello di riunire tutti, quindi c’è davvero bisogno di una persona che sia in grado di scendere a compromessi e trovare soluzioni. Sicuramente Mario Draghi ha dimostrato di saperlo fare, ma ci sono altre persone che verranno proposte anche da diversi partiti politici. Quindi dobbiamo aspettare fino a giugno dopo le elezioni per condurre queste discussioni in modo più approfondito”. Lo ha dichiarato a LaPresse la prima ministra dell’Estonia Kaja Kallas.

“Con Mario Draghi mi è davvero piaciuto lavorare al Consiglio europeo.È un uomo molto saggio e davvero in grado di trovare soluzioni diverse per problemi diversi – ha rimarcato Kallas -, gli sono davvero affezionata. Ma sono anche molto affezionata a Ursula von der Leyen, che credo abbia fatto un ottimo lavoro come presidente della Commissione europea. Quindi aspettiamo i risultati del Parlamento europeo e poi avremo trattative intense, penso che sia positivo avere molti buoni candidati”.

