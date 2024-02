L'ex presidente del Consiglio italiano a Gand, in Belgio, per l'Ecofin

Mario Draghi, al suo arrivo alla riunione dell’Ecofin a Gand, in Belgio, ha dichiarato: “Siamo qui al primo scambio tra diversi soggetti interessati per la preparazione del rapporto sulla competitività dell’Europa. Come tutti sappiamo, negli ultimi anni si sono verificati molti e profondi cambiamenti negli ultimi anni nell’ordine economico globale – ha detto l’ex premier -. Questi cambiamenti hanno una serie di conseguenze. Uno di questi è chiaro: in Europa dovremo investire enormi somme in un tempo relativamente breve. E non vedo l’ora di iniziare questa discussione per sapere cosa pensano i ministri delle finanze e cosa si stanno preparando per finanziare queste esigenze di investimento”.

Draghi ha aggiunto: “Non mi riferisco solo al denaro pubblico, ma anche al risparmio privato. Come potrebbero questi risparmi privati essere mobilitati in misura molto maggiore rispetto al passato. Non vedo l’ora di tenere questa discussione”, ha aggiunto.

Gentiloni: “Occasione interessante di confronto con Draghi”

“Oggi avremo anche un’occasione molto interessante per parlare con Mario Draghi del lavoro che sta facendo per la sua relazione sulla competitività europea. Penso che sarà una discussione molto interessante e sono sicuro che siamo in buone mani. Mario potrà dare un contributo importante alla nostra discussione di oggi e soprattutto quando presenterà il rapporto”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell’Ecofin a Gand, in Belgio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata