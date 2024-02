Milano, 4 feb. (LaPresse) – “Apprezziamo profondamente il sostegno che abbiamo ricevuto dall’amministrazione Biden dallo scoppio della guerra”. È quanto ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando durante una riunione del Consiglio dei ministri a Tel Aviv, in un’apparente risposta alle dichiarazioni del ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir che, in un’intervista al Wall Street Journal (Wsj), ha affermato che per Israele sarebbe andata meglio se ci fosse stata una seconda amministrazione Trump. Nell’esprimere apprezzamento per il sostegno dell’amministrazione Usa, guidata dal presidente Joe Biden, Netanyahu ha elencato le spedizioni di armi, il sostegno negli organismi internazionali e il dispiegamento di forze statunitensi nella regione. “Questo non significa che non abbiamo disaccordi, ma finora siamo riusciti a superarli con decisioni determinate e ponderate”, ha precisato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata