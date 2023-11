Milano, 6 nov. (LaPresse) – “Il sistema sanitario inglese è all’avanguardia nel campo della genetica e dell’ingegneria genetica, portare in Italia la piccola Indi è una inutile crudeltà”. Lo dice a LaPresse Andrea Crisanti, senatore del Pd, per anni a Londra anche come professore dell’Imperial College, parlando della piccola Indi Gregory alla quale è stata conferita la cittadinanza italiana per consentirle il trasferimento in Italia da Londra dove è ricoverata per una malattia genetica rara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata