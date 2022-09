Lo ha comunicato la Regione Emilia Romagna in una nota

Inizieranno nel primo quadrimestre del 2023 i lavori per la realizzazione del rigassificatore al largo di Ravenna. Lo comunica la Regione Emilia Romagna in una nota, spiegando che sarà rispettato il cronoprogramma. “Prosegue nel pieno rispetto del cronoprogramma la Conferenza dei servizi per la realizzazione del rigassificatore di Ravenna, opera strategica per garantire l’autosufficienza energetica del Paese e contrastare l’aumento dei prezzi del gas, a beneficio di famiglie e imprese. Il tutto garantendo le massime condizioni di sicurezza e rispetto dell’ambiente.

Opera per la quale il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è stato nominato Commissario di Governo.

Dopo la presentazione e la pubblicazione, lo scorso 26 luglio, del progetto FSRU (Floating Storage & Regassification Unit) elaborato da Snam, gli oltre 40 enti coinvolti dal processo autorizzativo hanno avuto a possibilità di inviare alla Regione entro il 30 agosto eventuali richieste di integrazione. Sono una ventina, in tutto, quelle pervenute. Oltre a queste richieste, sono arrivate 10 osservazioni presentate da soggetti interessati (Legambiente, Italia Nostra, Rete Legalità, Gruppo Ritmo, forze politiche).”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata