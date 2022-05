Torino, 30 mag. (LaPresse) – “Qui nessun vuol mandar via alcun giocatore, ma allo stesso tempo non ci possiamo dissanguare”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro estivo a Castel di Sangro a proposito di questa sessione di mercato. “Ci sarà una logica di equilibrio e di bilancio, ma anche di sentimento per chi ha voglia di rimanere con questa maglia – ha proseguito – Dobbiamo portare sul binario giusto ciò che rischia di deragliare nel calcio in generale”. “Questo sarà un anno anomalo perché il campionato si interromperà a dicembre per il Mondiale. Quindi questa interruzione ci permetterà di poter fare dei ragionamenti importanti sulla rosa e sul mercato – ha aggiunto – Sicuramente, come ho già detto, stiamo studiando un modo anche con la Lega Serie A per poter avere un periodo di attività sportiva e tenere la squadra allenata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata