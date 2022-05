Milano, 19 mag. (LaPresse) – “A seguito di alcuni casi di segnalazione di vaiolo delle scimmie in Europa, il ministero della Salute ha tempestivamente allertato le Regioni e messo in piedi un sistema di monitoraggio dei casi. Un primo caso è stato immediatamente identificato presso l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani e altri due casi potrebbero essere confermati nelle prossime ore”. Così il Dg Prevenzione dell’Istituto Superiore di Sanità Gianni Rezza in un video messaggio.

