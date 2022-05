Roma, 9 mag. (LaPresse) – “In estrema sintesi Putin ha detto che la guerra continua ma che, allo stesso modo, non vuole alzare il livello, perché all’interno del Paese non deve essere percepito come conflitto assoluto”. Lo dice a LaPresse il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e consigliere scientifico dell’Iai-Istituto affari internazionali. “Questo significa che sul terreno la battaglia non si esaurirà in breve tempo”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata