Roma, 16 dic. (LaPresse) – “L’ultimo sciopero generale l’abbiamo fatto per il Jobs Act. Ve lo ricordate quello che parlava in inglese? Bisognerebbe imparare dagli errori, oggi a distanza di anni siamo messi peggio, con meno precarietà e diritti”. Così il segretario Cgil Maurizio Landini in piazza del Popolo a Roma.

