Bruxelles, 22 nov. (LaPresse) – “Le manifestazioni pacifiche sono un diritto fondamentale in tutti i paesi democratici. La Commissione sempre sostenuto che non c’è posto per la violenza. Tuttavia, in una situazione di emergenza sanitaria certi diritti possono essere ristretti e spetta alle autorità nazionali sotto il controllo di tribunali indipendenti valutare le situazioni specifiche”. Così la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, ha commentato le manifestazioni violente che si sono verificate in diversi Stati europei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata