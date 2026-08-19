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mercoledì 19 agosto 2026

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Cina, recuperato per la prima volta uno stadio di razzo

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Importante passo in avanti del programma spaziale della Cina. Pechino ha completato con successo per la prima volta il recupero a terra del primo stadio di un razzo, lo Zhuque-3, che è stato lanciato mercoledì mattina. 

Un risultato fondamentale per la riduzione dei costi del programma spaziale. 

SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos recuperano razzi dal 2015, contribuendo a ridurre i costi di lancio grazie al riutilizzo di componenti che altrimenti verrebbero scartati dopo aver trasportato satelliti e altri carichi utili nello spazio.

Il 10 luglio, il primo stadio di un razzo Long March-10B si era separato dal secondo stadio dopo il decollo ed era tornato su una piattaforma in mare. In quell’occasione, era stato recuperato utilizzando un sistema di cattura a rete.