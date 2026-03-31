L’uomo sulla luna, Nasa avvia conto alla rovescia per Artemis 2

La NASA ha avviato il conto alla rovescia per il primo lancio verso la Luna dopo 53 anni, nell’ambito della missione Artemis II. Il lancio da Cape Canaveral, in Florida, avverrà mercoledì 1° aprile alle 14 ora locale, le 20 in Italia. Il razzo Space Launch System porterà quattro astronauti in orbita lunare prima del rientro sulla Terra. La missione, inizialmente rinviata a causa di problemi tecnici, è ora pronta al decollo dopo le ultime riparazioni e con condizioni meteorologiche favorevoli. L’equipaggio, guidato dal comandante della missione Reid Weiseman, è composto anche da un’astronauta donna, Christina Kohk, l’astronauta afroamericano Victor Glover, e dal canadese Jeremy Hansen, segnando un passo verso una maggiore inclusività rispetto alle missioni Apollo. Dopo il decollo, il razzo Space Launch System, alto quanto un edificio di 32 piani, starà un giorno in orbita attorno alla Terra, dopodiché la capsula Orion spingerà gli astronauti verso la Luna e ritorno. Non sono previste soste: solo una rapida inversione di rotta attorno alla Luna. Il volo, della durata di quasi 10 giorni, si concluderà con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico. “Il veicolo è pronto, il sistema è pronto, l’equipaggio è pronto. E dietro questo volo c’è una campagna. Atterraggi, una base lunare, una propulsione nucleare nello spazio profondo”, ha spiegato Amit Kshatriya, amministratore associato della NASA. “Il nostro team ha lavorato duramente per arrivare a questo momento e sono davvero orgogliosa del lavoro che hanno svolto”, ha aggiunto Charlie Blackwell-Thompson, direttrice del lancio di Artemis.