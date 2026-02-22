Artemis II verso la Luna, Nasa rinvia la missione: "Non si farà a marzo"

Artemis II, il razzo della Nasa che dovrà riportare l’uomo sulla Luna, ha avuto una battuta d’arresto. Sabato l’Agenzia Spaziale americana ha annunciato che la missione dovrà essere quasi certamente rinviata a causa di un problema tecnico. Il viaggio, il primo dell’umanità sulla Luna da oltre mezzo secolo, era stato fissato per il 6 marzo prossimo. Durante la notte il flusso di elio verso lo stadio superiore del razzo è stato interrotto, hanno detto i funzionari. Si tratta di un’operazione essenziale per spurgare i motori e pressurizzare i serbatoi di carburante e la causa dell’interruzione potrebbe essere un filtro, una valvola o una piastra di connessione difettosi. Il razzo dovrà subire quindi delle riparazioni che escludono un lancio a marzo. La missione potrebbe iniziare ora non prima dell’inizio di aprile.