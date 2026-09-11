Libano, l'Idf diffonde i video dello smantellamento dei tunnel sotterranei di Hezbollah

L’esercito israeliano ha diffuso filmati che mostrerebbero lo smantellamento di infrastrutture sotterranee di Hezbollah nella cresta di Ali Taher, nel sud del Libano. Secondo il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz, le forze israeliane hanno distrutto la rete sotterranea, teatro di scontri nelle ultime settimane. Il portavoce militare Effie Defrin ha affermato che le strutture sarebbero state costruite nell’arco di due decenni con finanziamenti e guida dell’Iran. Nei tunnel, ha aggiunto, sono state trovate armi e altre attrezzature abbandonate. Netanyahu e Katz hanno inoltre ribadito che l’esercito israeliano resterà nella cosiddetta “zona di sicurezza” nel sud del Libano e continuerà a colpire le infrastrutture di Hezbollah.