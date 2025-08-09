Morto James Lovell, il comandante dell'Apollo 13: le storiche immagini della Nasa

James Lovell, comandante dell’Apollo 13 che contribuì a trasformare una missione lunare fallita in un trionfo dell’ingegneria improvvisata, è morto. Aveva 97 anni.

Lovell è morto a Lake Forest, nell’Illinois, secondo quanto comunicato dalla Nasa. “Il carattere e il coraggio incrollabile di Jim hanno aiutato la nostra nazione a raggiungere la Luna e hanno trasformato una potenziale tragedia in un successo dal quale abbiamo imparato moltissimo”, ha detto la Nasa, “piangiamo la sua scomparsa mentre celebriamo i suoi successi”.

Lovell andrò nello spazio quattro volte: con Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 e Apollo 13. CREDIT NASA