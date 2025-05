E' decollato martedì mattina dalla base spaziale di Cape Canaveral

Un razzo SpaceX è decollato martedì mattina dalla base spaziale di Cape Canaveral, in Florida. SpaceX ha annunciato sulla piattaforma social X che il razzo ha immesso in orbita 28 satelliti per il sistema internet Starlink. Il primo stadio del razzo Falcon 9 è atterrato con successo su una nave drone in mare.

