In orbita altri 23 satelliti per il sistema internet

Il razzo SpaceX che trasporta i satelliti Starlink è stato lanciato dallo SpaceX Launch and Landing Control Center di Cape Canaveral, in Florida. Il lancio è avvenuto domenica sera. Space X ha precisato che il razzo ha portato in orbita 23 satelliti per il sistema internet Starlink. Il primo stadio del razzo è tornato con successo sulla Terra, atterrando in posizione verticale su un drone navale (una imbarcazione a pilotaggio remoto) in mare.

