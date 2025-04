Una volta rilasciati in orbita, i satelliti raggiungeranno un'altitudine di quasi 630 chilometri

Amazon ha lanciato nello spazio il primo lotto di satelliti Internet. Si tratta dell’ultima novità di un mercato attualmente dominato da SpaceX con il sistema Starlink. Il razzo Atlas V della United Launch Alliance ha trasportato 27 satelliti del Progetto Kuiper di Amazon, che prende il nome dai confini del nostro sistema solare oltre Nettuno.

Una volta rilasciati in orbita, i satelliti raggiungeranno un’altitudine di quasi 630 chilometri. Due satelliti di prova sono stati lanciati nel 2023, sempre da un Atlas V. I responsabili del progetto hanno affermato che sono stati apportati importanti aggiornamenti alla versione più recente.

Gli ultimi satelliti sono inoltre rivestiti con una pellicola a specchio progettata per diffondere la luce solare riflessa, nel tentativo di venire incontro alle esigenze degli astronomi.

Gli appassionati di astronomia si oppongono alla rapida crescita delle costellazioni di satelliti in orbita bassa, sostenendo che compromettono le osservazioni. Altri temono un aumento delle collisioni tra satelliti.

Qual è il progetto di Amazon nello spazio

Fondata da Jeff Bezos, che ora gestisce la sua società di razzi, Blue Origin, Amazon mira a mettere in orbita più di 3.200 di questi satelliti per fornire un servizio a banda larga veloce e conveniente in tutto il mondo. SpaceX di Elon Musk ha già lanciato più di 8.000 Starlink dal 2019. Domenica sera l’azienda ha celebrato il suo 250esimo lancio Starlink. Più di 7.000 satelliti Starlink sono ancora in orbita a oltre 300 miglia (550 chilometri) sopra la Terra.

La costellazione di satelliti OneWeb, con sede in Europa, conta centinaia di satelliti in un’orbita ancora più alta. “Indipendentemente da come si svolgerà la missione, questo è solo l’inizio del nostro viaggio”, ha affermato Rajeev Badyal, vicepresidente del progetto in un comunicato prima del decollo serale. Il primo tentativo all’inizio di questo mese era stato annullato a causa del maltempo.

