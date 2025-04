È la prima cantante pop a volare in orbita

Dopo i palchi di tutto il mondo, Katy Perry conquista anche lo spazio: la cantante 40enne fa la storia diventando la prima cantante pop a volare con un veicolo spaziale, partecipando alla missione suborbitale NS-31 di Blue Origin, la società aerospaziale fondata dal patron di Amazon, Jeff Bezos. Il volo, che partirà dalla base di West Texas, durerà circa 11 minuti e supererà un’altitudine di circa 100 km superando il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio.

La diretta

Con Katy Perry un equipaggio tutto al femminile

La missione è storica anche perché è la prima dal 1963 con un equipaggio interamente femminile. Oltre a Katy Perry ci sono Lauren Sanchez, giornalista e pilota oltre che compagna di Bezos, la conduttrice televisiva Gayle King, l’ex ingegnera della Nasa Aisha Bowe, l’attivista Amanda Nguyen e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn.

La preparazione al viaggio spaziale

Per partecipare, la popstar ha affrontato un addestramento con una simulazione della capsula spaziale su cui viaggia ed esercitazioni a zero gravità. In preparazione al volo, inoltre, ha approfondito lo studio dell’astrofisica, ispirandosi in particolare alle opere di Carl Sagan. L’equipaggio, in collaborazione con alcune università, mentre sarà nello spazio effettuerà anche alcuni esperimenti.

