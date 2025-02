Il Giappone ha lanciato in orbita un satellite di navigazione sul suo nuovo razzo di punta H3 dal centro spaziale di Tanegashima, su un’isola del Giappone sud-occidentale. L’Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale (JAXA) ha dichiarato che finora tutto è andato come previsto. Tolyo al momento dispone del sistema satellitare QZSS, con quattro satelliti, per un sistema di navigazione regionale che è entrato in funzione per la prima volta nel 2018. Il Michibiki 6, lanciato domenica, sarà il quinto della sua rete e i suoi segnali saranno utilizzati per integrare il GPS americano e migliorare i dati di posizionamento per gli smartphone, la navigazione automobilistica, marittima e dei droni. Il Giappone prevede di avere una rete di 11 satelliti alla fine degli anni 2030. Il lancio di oggi 2 febbraio, ritardato di un giorno a causa delle condizioni meteorologiche, è stato il quarto consecutivo effettuato con successo per il sistema H3, dopo il tentativo fallito l’anno scorso, quando il primo razzo H3 ha dovuto essere distrutto con il suo carico.

