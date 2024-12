L'esplorazione a soli 6 milioni di chilometri dalla superficie rovente, è un record

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è riuscita ad avvicinarsi al Sole. All’inizio della settimana, la sonda è passata a una distanza record di 6 milioni di chilometri dalla superficie rovente del sole.

La Nasa ha poi ricevuto dalla sonda Parker un messaggio che confermava che era sopravvissuto all’avvicinamento. Una volta completata la sua esplorazione ravvicinata, l’astronave dovrebbe girare intorno al Sole a questa distanza almeno fino a settembre.

Parker Solar Probe has made history.

After seven days of silence, Parker has resumed communication with Earth, confirming it’s healthy after soaring just 3.8 million miles from the solar surface — the closest a human-made object has ever been to a star.https://t.co/YgLBDsRlGy pic.twitter.com/UMCNq0BzhA

