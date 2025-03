Dopo nove mesi bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams sono tornati sulla Terra, atterrando con la capsula SpaceX al largo della Florida. Anche a migliaia di chilometri di distanza si fa festa per il ritorno di Williams. A Jhulasan, in India, il villaggio d’origine dell’astronauta, i residenti hanno marciato, ballato, suonato tamburi e scoppiato petardi, organizzando anche cerimonie di preghiera in suo onore.

