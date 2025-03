Suni Williams e Butch Wilmore, i due astronauti della Nasa bloccati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale da giugno 2024, sono atterrati sulla Terra, più di nove mesi dopo il loro arrivo. La navetta Crew Dragon Freedom con a bordo quattro astronauti, tra cui Williams e Wilmore, è atterrata al largo della costa della Florida, dopo una discesa di 17 ore. Nel giro di un’ora, gli astronauti erano fuori dalla capsula, salutando e sorridendo alle telecamere mentre venivano trasportati su barelle reclinabili per i controlli medici di routine.

Entrambi ex capitani della Marina, Wilmore e Williams hanno sottolineato di non aver avuto problemi a passare più tempo nello spazio, paragonandolo a un lungo dispiegamento militare. Tuttavia, hanno ammesso che è stato difficile per le loro famiglie. Wilmore, 62 anni, ha perso quasi tutto l’ultimo anno di liceo della figlia minore; sua figlia maggiore è all’università. Williams, 59 anni, ha dovuto accontentarsi di chiamate via internet dallo spazio con suo marito, sua madre e altri parenti.

