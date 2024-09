I due astronauti sono bloccati nello spazio da giugno

La navicella spaziale Crew-9 Dragon di SpaceX si è agganciata in modo autonomo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) domenica. Si prevede che la navicella tornerà sulla Terra il prossimo febbraio con gli astronauti della Crew-9 e gli astronauti della NASA Suni Williams e Butch Wilmore, che hanno raggiunto la stazione a giugno a bordo del Boeing Starliner in avaria e da allora sono rimasti bloccati nello spazio.La navicella spaziale è stata lanciata sabato a bordo del razzo Falcon 9 della SpaceX dalla Cape Canaveral Space Force Station, nello stato americano della Florida, e si è agganciata alla ISS alle 22.30 di domenica. La missione, nome in codice “Crew-9”, trasporta l’astronauta della NASA Nick Hague e il cosmonauta della Roscosmos Aleksandr Gorbunov sulla ISS. È la nona missione di rotazione dell’equipaggio commerciale della NASA con SpaceX. Secondo la NASA, i membri della Crew-9 condurranno più di 200 indagini scientifiche che comprenderanno studi sulla coagulazione del sangue, sugli effetti dell’umidità sulle piante coltivate nello spazio e sui cambiamenti della vista negli astronauti.

