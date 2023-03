Terran è rimsto a terra dopo diversi tentativi

Fallito il lancio in orbita di un razzo, costruito interamente da una stampante 3D. Il tentativo è stato fatto per la prima volta sabato ma il lancio è stato abortito: il razzo della Relativity Space, chiamato Terran, è rimasto a terra. Nella finestra di tre ore a disposizione per il lancio da Cape Canaveral il lancio è stato nuovamente tentato ma non c’è stato nulla da fare: nessuna spiegazione è stata data per i problemi tecnici rilevati. Il razzo è stato costruito a Long Beach.

