SpaceX ha lanciato sabato una coppia di satelliti per le comunicazioni Intelsat. Il lancio, dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida, è stato il 14esimo volo del primo stadio del Falcon 9. I satelliti Galaxy 31 e Galaxy 32 forniranno ai clienti di Intelsat in Nord America servizi di distribuzione televisiva.

