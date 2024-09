E' la prima volta per un privato cittadino: l'impresa dell'imprenditore dopo cinque giorni a bordo di una capsula di Space X

Passeggiata spaziale per l’imprenditore tecnologico Jared Isaacman che ha lasciato la Terra a bordo di una capsula di Space X per un viaggio privato di cinque giorni. Assieme a lui tre astronauti esperti che lo hanno accompagnato nella sua avventura tra le stelle, finanziata dallo stesso Isaacman oltre che da Space X con l’obiettivo anche di testare l’attrezzatura in dotazione (tute spaziali comprese) per far progredire l’esplorazione dello spazio. La passeggiata ha una durata programmata di circa due ore. Sono partiti martedì dalla Florida, lanciandosi più lontano dalla Terra di chiunque altro dai tempi delle missioni della Nasa sulla Luna. L’orbita è stata poi ridotta sino a 737 chilometri per la passeggiata spaziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polaris (@polarisprogram)

